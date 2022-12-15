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Экс-сотрудника Twitter приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за шпионаж

Денис Ламехов
Сегодня в 23:00

Бывшего сотрудника социальной сети Twitter Ахмада Абуаммо, обвиненного в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, приговорили к 3,5 годам тюрьмы в США, пишет Reuters.

Абуаммо, трудившегося в Twitter с 2013 по 2015 годы, признали виновным в слежке за саудовскими диссидентами и передаче их данных властям страны в августе. По версии следствия, он воспользовался доступом к более чем 6 тыс. аккаунтов пользователей платформы.

Суд счел доказанным, что в числе страниц, чьи данные передал Абуаммо, был и аккаунт Омара Абдулазиза, диссидента и доверенного лица журналиста Джамаля Хашогги, в организации убийства которого подозревают власти Саудовской Аравии.

Следствие помимо прочего изучало попытки Абуаммо найти информацию о двух пользователях Twitter, чья личность не называется. Телеканал CBS сообщает, что за проделанную работу он получил 100 тыс. долларов и наручные часы стоимостью 42 тыс. долларов

Обвинение запрашивало для него более 7 лет лишения свободы, аргументируя это тем, что нужен «приговор настолько серьезный, чтобы удержать других в индустрии технологий и социальных медиа от продажи данных уязвимых пользователей». Адвокаты обвиняемого настаивали на домашнем аресте.

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