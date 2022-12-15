Экс-сотрудника Twitter приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за шпионаж

Абуаммо, трудившегося в Twitter с 2013 по 2015 годы, признали виновным в слежке за саудовскими диссидентами и передаче их данных властям страны в августе. По версии следствия, он воспользовался доступом к более чем 6 тыс. аккаунтов пользователей платформы.