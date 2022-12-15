Минцифры предложило обязать операторов связи бесплатно блокировать спам-звонки

В июне «Коммерсант» писал, что с марта по май доля абонентов, столкнувшихся со спам-звонками и мошенниками, выросла до 70%. Опрошенные газетой эксперты тогда связали это с «социальным напряжением из‑за сложной экономической ситуации», а злоумышленники, как сообщалось, нашли новые юрисдикции и финансовые схемы.