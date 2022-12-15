Минцифры предложило обязать операторов связи бесплатно блокировать спам-звонки

Минцифры разработало законопроект, который обяжет операторов связи бесплатно блокировать автообзвон. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В министерстве заявили, что мобильные операторы способны выявить спам-звонки с помощью специальных программных средств. Предполагается, что обязательными станут уведомления о том, какая компания звонит абоненту, если это «позволяет техническая возможность».
«На экране смартфона отразится номер звонящего и подпись, например, медцентр, банк или другое учреждение и его название», — указано в сообщении Минцифры.
В июне «Коммерсант» писал, что с марта по май доля абонентов, столкнувшихся со спам-звонками и мошенниками, выросла до 70%. Опрошенные газетой эксперты тогда связали это с «социальным напряжением из‑за сложной экономической ситуации», а злоумышленники, как сообщалось, нашли новые юрисдикции и финансовые схемы.