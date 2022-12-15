Иран исключили из Комиссии ООН по положению женщин

Экономический и социальный совет ООН проголосовал за исключение Ирана из Комиссии по положению женщин. Решение стало ответом на подавление протестов внутри республики, пишет CNN.
Bloomberg отмечает, что инициатива об исключении стран принадлежала представителям США. Поддержали инициативу 29 из 54 государств-участников комиссии, 8 проголосовали против — среди них Россия и КНР. Иран назвал решение об исключении неправосудным.
Протесты в Иране развернулись, когда после задержания полицией нравов погибла девушка Махса Амини. Женщины страны вышли на улицы, многие сняли хиджаб и состригли волосы в знак неповиновения. Митинги длились на протяжении двух с половиной месяцев, их разгоняли правоохранители.
Протестующих поддержала сборная Ирана по футболу: на чемпионате мира спортсмены отказались исполнять национальный гимн своей страны. 4 декабря иранские власти заявили об упразднении полиции нравов и пообещали пересмотреть закон о ношении хиджаба.