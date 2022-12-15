На маркете журнала Seasons of Life можно будет купить дизайнерские вещи и поддержать благотворителей

24 и 25 декабря в редакции журнала Seasons of Life, что на Петровских линиях, пройдет предновогодний маркет. Об этом «Афише Daily» рассказали представители издания.
На маркете можно будет купить винтажные свечи, платья, украшения, игрушки, фарфор, варежки, шарфы, косметику и многое другое. Среди участников локальные бренды, вроде Antikvitas, Blossom Market, Ko Ceramics, Masukowska и White Candle.
Еще на маркете будет продаваться живопись и графика художницы Оксаны Тарасовой, чья выставка проходит в студии журнала до Нового года, а также выпуски Seasons of Life — новый зимний и архивные.
Поддержать благотворительные фонды можно будет в корнере «Есть смысл» — одного из проектов фонда «Нужна помощь» и портала «Такие дела». Там будет мерч фондов «Простые вещи», «Антон тут рядом», «Изгелек», «Апрель», «Живи сейчас», «РусДог», «Дорогою добра», «Аистенок» и самого проекта.
Завершится маркет в воскресенье рождественскими песнями в исполнении хора Seasons под аккомпанемент фортепиано. Начало концерта в 18.00. Адрес редакции журнала: Петровка, 20/1, вход со стороны Петровских линий, 4-й подъезд, 1-й этаж.