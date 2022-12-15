На маркете журнала Seasons of Life можно будет купить дизайнерские вещи и поддержать благотворителей

Поддержать благотворительные фонды можно будет в корнере «Есть смысл» — одного из проектов фонда «Нужна помощь» и портала «Такие дела». Там будет мерч фондов «Простые вещи», «Антон тут рядом», «Изгелек», «Апрель», «Живи сейчас», «РусДог», «Дорогою добра», «Аистенок» и самого проекта.