«Близкий к Кремлю» российский миллиардер купил летом два автомобиля Maybach, чтобы разобрать один на запчасти, если сломается другой. Об этом пишет РБК со ссылкой на статью Financial Times.
Миллиардер рассказал изданию, что сперва собирался приобрести Mercedes, но не смог этого сделать. Тогда его выбор пал на бренд Maybach, автомобили которого производит подразделение концерна Mercedes-Benz Group.
По мнению миллиардера, потенциальная прибыль от контрабанды предметов роскоши столь высока, что они всегда будут попадать в Россию, независимо от санкций.
Другой собеседник FT считает, что ситуация будет трудной в течение двух — четырех лет, а «потом мы адаптируемся». В качестве примера он привел Иран, где есть собственные цепочки поставок, а если у них нет запчастей, они покупают их на черном рынке.
После начала российской военной операции на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции. Одной из них стал запрет на экспорт в страну предметов роскоши, включая автомобили дороже 50 тыс. евро. К ним относятся Maybach, Mercedes, Audi, BMW, Ferrari, Porsche и другие.
В ответ Россия разрешила параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя. В список разрешенной для такого импорта продукции попали и дорогие автомобили. В ноябре российские автодилеры заявили, что смогли организовать новые каналы поставок некоторых машин, включая Volkswagen, Audi, Toyota, Mazda и Mitsubishi. При этом по некоторым позициям цены взлетели в два раза.