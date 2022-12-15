В штаб-квартире полиции Польши произошел взрыв

В штаб-квартире полиции в Варшаве 14 декабря произошел взрыв. В результате пострадали два человека — комендант и сотрудник Главного управления полиции. Об этом сообщило МВД Польши.
Рано утром в комнате, прилегающей к кабинету начальника полиции, взорвался один из подарков, полученных комендантом в ходе визита на Украину. По информации издания Wyborcza, выстрелил подаренный украинскими спецслужбами гранатомет.
Комендант Ярослав Шимчик после случившегося был госпитализирован, он получил легкие ранения. Другой сотрудник полиции пострадал меньше: его травмы не потребовали госпитализации.
Польша обратилась к Украине с просьбой прокомментировать инцидент. Произошедшим заинтересовалась прокуратура и правоохранительные органы.