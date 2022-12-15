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Экс-вокалистка Siouxsie and the Banshees Сьюзи Сью выйдет на сцену впервые за десять лет

Денис Ламехов
Сегодня в 21:40

Певица, экс-вокалистка британской группы Siouxsie and the Banshees Сюзи Сью выйдет на сцену впервые с 2013 года — это произойдет на фестивале Latitude в английском графстве Саффолк, пишет NME.

Событие запланировано на июль 2023-го. Последнее выступление исполнительницы состоялось на лондонском фесте Meltdown — девять лет назад его куратором на один сезон стала Йоко Оно. Тогда Сью без предварительного анонса целиком исполнила альбом «Kaleidoscope» 1980 года — один из важнейших в дискографии Siouxsie and the Banshees.

Перед этим исполнительница также делала четырехлетний перерыв в концертной деятельности. Официально подобные паузы она не комментировала.

Сью появится на главной сцене фестиваля. Вместе с ней в событии примут участие Pulp, Metronomy, The Kooks, Young Fathers, Black Midi и еще больше дюжины групп.

В составе Siouxsie and the Banshees Сюзи Сью выпустила 11 студийных альбомов. Последним стал лонгплей «Rapture» (1995), спустя восемь лет после релиза коллектив прекратил существование. С 1981 по 2005 год был активен сайд-проект Сью и барабанщика The Banshees Питера Эдварда Кларка (ныне — экс-супруга артистки) The Creatures.

Большая сольная работа на счету Сьюзи Сью одна — это полноформатник «Mantaray» (2007). Ее последний к текущему моменту сингл «Love Crime» был опубликован в 2015-м и стал саундтреком к «Ганнибалу» Брайана Фуллера.

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