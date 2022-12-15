Экс-вокалистка Siouxsie and the Banshees Сьюзи Сью выйдет на сцену впервые за десять лет

Событие запланировано на июль 2023-го. Последнее выступление исполнительницы состоялось на лондонском фесте Meltdown — девять лет назад его куратором на один сезон стала Йоко Оно. Тогда Сью без предварительного анонса целиком исполнила альбом «Kaleidoscope» 1980 года — один из важнейших в дискографии Siouxsie and the Banshees.