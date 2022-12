Экс-вокалистка Siouxsie and the Banshees Сьюзи Сью выйдет на сцену впервые за десять лет

В составе Siouxsie and the Banshees Сюзи Сью выпустила 11 студийных альбомов. Последним стал лонгплей «Rapture» (1995), спустя восемь лет после релиза коллектив прекратил существование. С 1981 по 2005 год был активен сайд-проект Сью и барабанщика The Banshees Питера Эдварда Кларка (ныне — экс-супруга артистки) The Creatures.