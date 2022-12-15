YouTube будет банить за оскорбительные комментарии

Так, согласно нововведениям, за первое нарушение пользователь получит предупреждение, а за повторное будет забанен на 24 часа. В Google считают, что такие меры помогут уменьшить вероятность того, что оскорбительное сообщение будет написано вновь.
У юзеров, которые сочтут наказание несправедливым, будет возможность оспорить действия алгоритма модерации.
Вначале система будет работать только для комментариев на английском языке, затем будет распространена на другие — однако более подробной информации пока нет. Ожидается, что в дальнейшем будут отслеживаться не только комментарии, но также названия роликов и их описания.
Новая функция — часть более масштабного обновления политики борьбы с нарушениями. Согласно сообщению Google, за первые шесть месяцев 2022 года алгоритмы YouTube удалили более 1,1 млрд спам-комментариев, причем не только под обычными видео, но и в чатах прямых трансляций.