Джеймс Ганн снимет новый фильм про Супермена

Соруководитель DC Studios, режиссер Джеймс Ганн работает над новым художественным фильмом про Супермена. Об этом он написал в своем твиттере.
Новая картина расскажет о более ранней части биографии Супермена, нежели была прежде показана в фильмах DC про супергероя. Источники Variety, близкие к студии, говорят, что главный герой станет юным репортером, который живет в вымышленном городе Метрополис.
Кто сыграет главную роль, пока неизвестно, но это точно будет не Генри Кэвилл. Актер подтвердил, что не вернется к роли Супермена, в своем инстаграме*. Он сказал, что для него эта новость непростая, но пожелал Ганну удачи в работе над новой историей.
При этом сотрудничество Генри Кэвилла с DC на этом не заканчивается, отмечают инсайдеры. Сопредседатель компании Питер Сафран недавно встретился с Кэвиллом, и они оба рассчитывают найти новую роль для актера во вселенной комиксов.
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