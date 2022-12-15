Джеймс Ганн снимет новый фильм про Супермена

Кто сыграет главную роль, пока неизвестно, но это точно будет не Генри Кэвилл. Актер подтвердил, что не вернется к роли Супермена, в своем инстаграме*. Он сказал, что для него эта новость непростая, но пожелал Ганну удачи в работе над новой историей.