Реклама
Новости

Джеймс Ганн снимет новый фильм про Супермена

Виктория Шанина
Сегодня в 17:43

Соруководитель DC Studios, режиссер Джеймс Ганн работает над новым художественным фильмом про Супермена. Об этом он написал в своем твиттере.

Новая картина расскажет о более ранней части биографии Супермена, нежели была прежде показана в фильмах DC про супергероя. Источники Variety, близкие к студии, говорят, что главный герой станет юным репортером, который живет в вымышленном городе Метрополис.

Кто сыграет главную роль, пока неизвестно, но это точно будет не Генри Кэвилл. Актер подтвердил, что не вернется к роли Супермена, в своем инстаграме*. Он сказал, что для него эта новость непростая, но пожелал Ганну удачи в работе над новой историей.

При этом сотрудничество Генри Кэвилла с DC на этом не заканчивается, отмечают инсайдеры. Сопредседатель компании Питер Сафран недавно встретился с Кэвиллом, и они оба рассчитывают найти новую роль для актера во вселенной комиксов.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
люди
Джеймс ГаннГенри Кэвилл
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»