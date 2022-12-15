В Краснодаре одну из улиц назовут именем Владимира Жириновского

По словам депутата городской Думы Игоря Шибалкина, улица, которая получит имя Жириновского, находится рядом с жилым районом Новознаменским. Он напомнил, что с такой инициативой в апреле выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева.