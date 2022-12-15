В Краснодаре одну из улиц назовут именем Владимира Жириновского

Депутаты городской думы Краснодара решили назвать одну из улиц в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам депутата городской Думы Игоря Шибалкина, улица, которая получит имя Жириновского, находится рядом с жилым районом Новознаменским. Он напомнил, что с такой инициативой в апреле выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева.
Она подчеркивала, что Жириновский «28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности» и считал Кубань регионом, «одним из самых перспективных в России».
В сентябре одну из улиц Москвы также назвали в честь основателя ЛДПР. Имя Жириновского получил проезд на территории ТСЖ «Городок „Надежный“» в районе Очаково-Матвеевское.
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