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В Краснодаре одну из улиц назовут именем Владимира Жириновского

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:32

Депутаты городской думы Краснодара решили назвать одну из улиц в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам депутата городской Думы Игоря Шибалкина, улица, которая получит имя Жириновского, находится рядом с жилым районом Новознаменским. Он напомнил, что с такой инициативой в апреле выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева.

Она подчеркивала, что Жириновский «28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности» и считал Кубань регионом, «одним из самых перспективных в России».

В сентябре одну из улиц Москвы также назвали в честь основателя ЛДПР. Имя Жириновского получил проезд на территории ТСЖ «Городок „Надежный“» в районе Очаково-Матвеевское.

Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет в начале апреля после затяжной болезни.

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Владимир Жириновский
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