Нейросеть Midjourney изобразила футуристическую советскую пропаганду

ИИ-модель Midjourney, переводящая текст в картинки, способна на удивительные вещи. К примеру, она уже изображала героев «Гарри Поттера» в стиле Достоевского и Хаяо Миядзаки, объединяла Шрэка и Гигачада, генерировала клип для песни «Короля и Шута». Теперь пользователь реддита применил технологию для создания советских пропагандистских плакатов.
В качестве тематики он выбрал ретрофутуризм — жанр фантастики, описывающий будущее, основанное на технологиях прошлого или настоящего. Проще говоря, образ будущего, как его видели в прошлом.
За две недели пост пользователя набрал более 300 комментариев и попал в топ сабреддита r/midjourney. Комментаторы восхищаются стилем плакатов и называют их советской версией фильма «Звездный десант».
На некоторых изображениях появляются люди со странными квадратными шлемами. Один из реддиторов даже предположил, что они могли напасть на цивилизацию, создавшую эту пропаганду. «Все изменилось, когда нация квадратноголовых атаковала», — сыронизировал он.
Отдельное внимание стоит уделить роботам и другой причудливой технике. Посмотрите, к примеру, на шлемы с необычными механизмами внутри!
Ну а что это за летающие головы, нам остается только догадываться. Но юзеров они точно не оставили неравнодушными. Один назвал их лучшей частью всей серии, другой заявил, что теперь хочет написать несколько научно-фантастических рассказов в стиле 80-х, вдохновившись ими.