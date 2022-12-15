Нейросеть Midjourney изобразила футуристическую советскую пропаганду

Ну а что это за летающие головы, нам остается только догадываться. Но юзеров они точно не оставили неравнодушными. Один назвал их лучшей частью всей серии, другой заявил, что теперь хочет написать несколько научно-фантастических рассказов в стиле 80-х, вдохновившись ими.