Реклама
Новости
В школах Москвы появились стоп-листы артистов для дискотек
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:44

В московских школах появились стоп-листы артистов, чьи песни нельзя включать на дискотеках для учеников. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В список попали музыканты-иноагенты и те, кто высказался против СВО. Среди них — Моргенштерн*, Оксимирон*, Face* и Noize MC*, Anacondaz, «Аквариум», Борис Гребенщиков, Иван Дорн, «Би-2», Земфира, Валерий Меладзе и другие.

Телеграм-канал утверждает, что стоп-лист передан старостам классов, которые занимаются подбором треков для дискотек.

«Дети нормально отреагировали, сказали „ну нет так нет“, задавали вопросы, кто это такие — „ДДТ“ и „Машина времени“ и что они поют. Но Моргена хотели послушать», — сказали родители школьников.

Летом «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» в России артистов. В него попали «Каста», «Кровосток», «Элизиум», Гречка, Монеточка, «Литтл Биг» и другие. По данным издания, этот список распространяется среди промоутеров.

* Признаны иноагентами.

расскажите друзьям
люди
Борис ГребенщиковИван ДорнВалерий Меладзе
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»