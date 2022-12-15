В школах Москвы появились стоп-листы артистов для дискотек

В московских школах появились стоп-листы артистов, чьи песни нельзя включать на дискотеках для учеников. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
В список попали музыканты-иноагенты и те, кто высказался против СВО. Среди них — Моргенштерн*, Оксимирон*, Face* и Noize MC*, Anacondaz, «Аквариум», Борис Гребенщиков, Иван Дорн, «Би-2», Земфира, Валерий Меладзе и другие.
Телеграм-канал утверждает, что стоп-лист передан старостам классов, которые занимаются подбором треков для дискотек.
«Дети нормально отреагировали, сказали „ну нет так нет“, задавали вопросы, кто это такие — „ДДТ“ и „Машина времени“ и что они поют. Но Моргена хотели послушать», — сказали родители школьников.
Летом «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» в России артистов. В него попали «Каста», «Кровосток», «Элизиум», Гречка, Монеточка, «Литтл Биг» и другие. По данным издания, этот список распространяется среди промоутеров.
* Признаны иноагентами.