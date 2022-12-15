«Яндекс» показал собственный самокат

«Яндекс Go» показал самокаты собственной разработки на конференции Yac-2022. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Новая модель спроектирована с учетом специфики и дорожной инфраструктуры городов России. Самокаты пополнят парк «Яндекс Go» весной 2023 года, когда кикшеринг возобновит свою работу после зимнего перерыва.
«Яндекс» утверждает, что это первый арендный самокат из магниевого сплава, который используется в авиации. Это делает устройство легче и долговечнее, подчеркивают в компании.
Кроме того, самокат оснастили не только передними ароматизаторами, но и задними. Дорожный просвет сделали больше, чтобы было комфортно передвигаться даже по неровной брусчатке, руль стал шире, а радиус поворота уменьшился.
Компания уделила большое внимание безопасности. У нового самоката широкая, но короткая платформа из‑за чего на нем удобно ездить одному, но практически невозможно вдвоем.