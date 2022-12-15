Следователи отпустили под подписку о невыезде прораба и сварщика, проходящих по делу о пожаре в OBI

Следствие отпустило под подписку о невыезде прораба и сварщика, задержанных по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчины были задержаны как подозреваемые в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следствие считает, что искры от сварочных работ привели к возгоранию палет с товаром магазина OBI.
В результате их действий, как считало ранее следствие, произошел крупный пожар, в ходе которого погиб человек. Было заведено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ. По какой причине подозреваемых отпустили, не уточняется.
Позже был задержан третий подозреваемый по тому же делу, его должность не называется. Сейчас он по-прежнему находится под арестом.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям