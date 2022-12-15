В Эфиопии подали иск против Meta*. Один из его авторов потерял отца после травли в фейсбуке*

В Высокий суд Кении поступил коллективный иск против компании Meta*. В нем говорится, что алгоритм Facebook* способствовал разжиганию ненависти и насилию во время гражданской войны в Эфиопии, пишет Би-би-си.
Один из авторов иска — сын эфиопского ученого Абрам Меарег, потерявший своего отца, как он утверждает, из‑за алгоритмов соцсети. В Facebook распространились агрессивные посты и сообщения, раскрывающие личную информацию про его отца, после чего на мужчину напали вооруженные люди.
Иск был подал в суд Кении, так как в столице страны Найроби расположен один из крупнейших аутсорсинговых центров Meta, который модерирует посты в Facebook на основных языках Эфиопии — амхара, оромо, сомали и тигринья. Истцы требуют от компании создать фонд в размере 2 млрд долларов для жертв ненависти, разжигаемой в соцсети, а также изменить ее алгоритм.
Представитель Meta заявляет, что компания вложила значительные средства в модерацию и технологию удаления агрессивных сообщений, а разжигание ненависти и подстрекательство к насилию противоречат правилам платформы.
«В работе по обеспечению безопасности и добросовестности в Эфиопии мы полагаемся на обратную связь от местных организаций гражданского общества и международных организаций», — сказал представитель компании.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.