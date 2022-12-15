В Эфиопии подали иск против Meta*. Один из его авторов потерял отца после травли в фейсбуке*

Иск был подал в суд Кении, так как в столице страны Найроби расположен один из крупнейших аутсорсинговых центров Meta, который модерирует посты в Facebook на основных языках Эфиопии — амхара, оромо, сомали и тигринья. Истцы требуют от компании создать фонд в размере 2 млрд долларов для жертв ненависти, разжигаемой в соцсети, а также изменить ее алгоритм.