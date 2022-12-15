Минтранс предложил запретить ввоз в Россию бумаги и картона

Минтранс выступил с инициативой запретить проезд в Россию из стран ЕС транспорта, который ввозит бумагу и картон, включая те, что используются для производства упаковки для продуктов питания. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники среди производителей и поставщиков различных продуктов, а также Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков.
Предложение Минтранса обсуждается в рамках продления запрета на въезд грузовиков из ЕС, Норвегии, Великобритании и с Украины, введенного 10 октября до конца 2022 года. На заседании президиума Правительственной комиссии по транспорту эту меру решили продлить на 2023 год.
На ряд позиций запрет не распространяется, в их числе есть бумага и картон. Но министерство считает, что эти две позиции надо убрать из списка исключений.
Представитель Национальной конфедерации упаковщиков говорит, что в случае запрета ввоза грузов с бумагой и картоном придется перегружать или перецеплять их на транспорт российских перевозчиков. Это может вызвать перебои с поставками и отразиться на стоимости продуктов и напитков. Кроме того, по его словам, в России сейчас производятся не все виды упаковок, так что полностью заменить импорт невозможно.
При этом собеседник «Ведомостей» в Минпромторге утверждает, что у российских производителей упаковки имеются запасы сырья и материалов. Ситуация в отрасли стабильна и контролируется, сказал он.