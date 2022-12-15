Минтранс предложил запретить ввоз в Россию бумаги и картона

Представитель Национальной конфедерации упаковщиков говорит, что в случае запрета ввоза грузов с бумагой и картоном придется перегружать или перецеплять их на транспорт российских перевозчиков. Это может вызвать перебои с поставками и отразиться на стоимости продуктов и напитков. Кроме того, по его словам, в России сейчас производятся не все виды упаковок, так что полностью заменить импорт невозможно.