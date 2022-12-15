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Amazon запустил производство сериала по мотивам видеоигры God of War
Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

Стриминговая платформа Amazon Prime Video дала зеленый свет сериалу, основанному на видеоигре God of War. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Главного герой, бог войны Кратос, отправится вместе с сыном в путешествие, чтобы развеять прах жены. Кто сыграет ключевые роли в сериале, пока неизвестно.

Шоураннером адаптации выступит Рэйф Джадкинс, работавший над экшн-сериалом «Колесо времени». Сценарий напишут Марк Фергус и Хоук Остби (вместе писали сценарии лент «Дитя человеческое» и «Железный человек»), они же будут продюсировать проект.

Помимо Фергуса и Остби, продюсированием займутся студия Sony Pictures Television, кинокомпания PlayStation Productions, а также Amazon Studios. Премьера сериала состоится на Amazon Prime Video.

God of War — серия игр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем в каждой из них является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Первая игра вышла в марте 2005 года.

В ноябре 2022-го состоялся релиз новой части серии — God of War: Ragnarök. Она стала игрой года по версии журнала Time, а также была номинирована премией The Game Awards 2022 на 10 наград в категориях «Игра года», «Лучший арт», «Лучший саундтрек и музыка», «Лучший приключенческий экшен» и других.

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