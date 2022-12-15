Amazon запустил производство сериала по мотивам видеоигры God of War

Главного герой, бог войны Кратос, отправится вместе с сыном в путешествие, чтобы развеять прах жены. Кто сыграет ключевые роли в сериале, пока неизвестно.
Шоураннером адаптации выступит Рэйф Джадкинс, работавший над экшн-сериалом «Колесо времени». Сценарий напишут Марк Фергус и Хоук Остби (вместе писали сценарии лент «Дитя человеческое» и «Железный человек»), они же будут продюсировать проект.
Помимо Фергуса и Остби, продюсированием займутся студия Sony Pictures Television, кинокомпания PlayStation Productions, а также Amazon Studios. Премьера сериала состоится на Amazon Prime Video.
God of War — серия игр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем в каждой из них является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Первая игра вышла в марте 2005 года.