Amazon запустил производство сериала по мотивам видеоигры God of War

В ноябре 2022-го состоялся релиз новой части серии — God of War: Ragnarök. Она стала игрой года по версии журнала Time, а также была номинирована премией The Game Awards 2022 на 10 наград в категориях «Игра года», «Лучший арт», «Лучший саундтрек и музыка», «Лучший приключенческий экшен» и других.