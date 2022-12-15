Суд впервые назначил штраф иноагенту за размер маркировки

Фрунзенский районный суд Ярославля оштрафовал на 10 000 рублей блогера Андрея Алексеева* за недостаточный размер шрифта иноагентской маркировки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.
Его признали виновным в нарушении требований к обязательной маркировке публикаций, созданных иностранным агентом по части первой статьи 19.34.1 КоАП.
Прокуратура Ярославля высказала претензии к публикациям Алексеева во «ВКонтакте» еще в октябре. В ведомстве заявили, что 1 апреля блогер не сопроводил обязательным уведомлением-маркировкой видеозапись, размещенную в соцсети. А 12 мая он опубликовал аудиозапись с меньшим шрифтом уведомления, чем требует Роскомнадзор.
Необходимо, чтобы размер шрифта маркировки «вдвое превышал размер текста сообщения». Чтобы соблюсти это требование, Алексеев написал уведомление при помощи клавиши Caps Lock, которая делает все буквы прописными. Однако экспертиза пришла к выводу, что этого недостаточно.
«То есть 24 слова капсом даже при их наличии не дают гарантии, что вы исполняете приказ Роскомнадзора. И все иностранные агенты, по сути, нарушают этот приказ, используя лишь прописные буквы. А значит, привлечь к нарушению могут еще и еще, и вообще любого, даже самого законопослушного», — прокомментировал решение суда Алексеев.
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заметил, что это первый известный случай привлечения иноагента за недостаточный размер шрифта маркировки.
* Признан иноагентом.