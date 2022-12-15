Суд впервые назначил штраф иноагенту за размер маркировки

«То есть 24 слова капсом даже при их наличии не дают гарантии, что вы исполняете приказ Роскомнадзора. И все иностранные агенты, по сути, нарушают этот приказ, используя лишь прописные буквы. А значит, привлечь к нарушению могут еще и еще, и вообще любого, даже самого законопослушного», — прокомментировал решение суда Алексеев.