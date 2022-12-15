Нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши признала Россию «государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры». Об этом сообщается на официальном сайте Сейма.
Польские власти обвиняют РФ в военных преступлениях, геноциде и «враждебной экономической деятельности».
«Россия ответственна за крушение самолета Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за авиакатастрофу в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, представители правительства Польши, высокопоставленные военачальники Польши и НАТО, а также члены польского парламента», — говорится в постановлении Сейма.
Также приводятся слова депутатов Европарламента, которые обвиняют Россию и ее Вооруженные силы в «терактах по всей территории Украины», «массовых убийствах», принудительных русификации и призыву украинцев к службе в ВС РФ.
Постановление поддержал 231 депутат Сейм. 226 парламентариев не приняли участия в голосовании.