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Сейм Польши признал Россию «государством — спонсором терроризма»
Виктория Шанина
Сегодня в 08:58

Нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши признала Россию «государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры». Об этом сообщается на официальном сайте Сейма.

Польские власти обвиняют РФ в военных преступлениях, геноциде и «враждебной экономической деятельности».

«Россия ответственна за крушение самолета Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за авиакатастрофу в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, представители правительства Польши, высокопоставленные военачальники Польши и НАТО, а также члены польского парламента», — говорится в постановлении Сейма.

Также приводятся слова депутатов Европарламента, которые обвиняют Россию и ее Вооруженные силы в «терактах по всей территории Украины», «массовых убийствах», принудительных русификации и призыву украинцев к службе в ВС РФ.

Постановление поддержал 231 депутат Сейм. 226 парламентариев не приняли участия в голосовании.

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теги
НАТОЕвропарламентВерховный суд
люди
Лех Качиньский
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