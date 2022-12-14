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Риз Уизерспун появится в комедийном сериале «Все звезды». Он выйдет на Amazon Prime Video
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:48

Американская актриса Риз Уизерспун («Блондинка в законе», «Большая маленькая ложь») снимется в комедийном сериале «Все звезды», который она же и спродюсирует. Об этом сообщил Deadline.

Шоу выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Оно будет состоять из получасовых серий, посвященных жизни бывшей звезды чирлидинга из США, которая перебирается в Англию, чтобы стать там тренером.

Издание отмечает, что концепция сериала отчасти вдохновлена историей американски Андреи Кульберг, которая отправилась в Великобританию с целью научить британских подростков чирлидингу.

Кроме того, по информации СМИ, в будущем сериале будет нечто от проекта «Тед Лассо». Задумка шоу действительно схожа: в «Теде Лассо» героем стал тренер по американскому футболу, возглавивший английскую команду.

Во «Всех звездах» предположительно будет два сезона. Шоураннером сериала выступит сценаристка фильма «Дьявол носит Prada» и создатель «Чокнутой бывшей» Элин Брош Маккенна. Она поставит пилотный эпизод.

Более того, Маккенна выступит режиссером половины всех серий «Всех звезд», а также станет исполнительным продюсером шоу. Еще одним исполнительным продюсером, наряду с Уизерспун, будет Лорен Нойштадтер.

«Заявка Элин Брош Маккенны предложила все сразу — оригинальность, культового главного персонажа и море веселья! А также сквозной мотив надежды, настойчивости и верности своему подлинному „я“, который найдет отклик повсюду», — рассказала глава Amazon и MGM Studios Дженнифер Салке.

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