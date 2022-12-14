Мелисса Маккарти сыграет в рождественской комедии по сценарию автора «Реальной любви»

Американская актриса Мелисса Маккарти, известная по сериалам «Девять совсем незнакомых людей» и «Девочки Гилмор», снимется в рождественской комедии Сэма Бойда («Личная жизнь»). Об этом сообщил Deadline.
Сценарий фильма напишет Ричард Кертис, автор «Боевого коня», «Бойфренда из будущего», «Рок-волны», «Дневника Бриджит Джонс», «Реальной любви» и «Ноттинг Хилла». Картину разработают студии Universal и Working Title.
Действие комедии развернется в Нью-Йорке. В центре истории окажется мужчина-трудоголик, который с помощью джина попытается вернуть свою семью в канун Рождества.
Лента выйдет на стриминговом сервисе Peacock. Ее продюсированием займутся Тим Беван, Эрик Феллнер и Рива Маркер. Кто снимется в проекте, помимо Маккарти, неизвестно.
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