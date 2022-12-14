В сети появился новый трейлер драмы «Женщины говорят» с Клэр Фой и Руни Марой

На ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers появился новый трейлер драмы «Женщины говорят», основанной на реальной истории, которая произошла в меннонитской колонии Манитоба.
В середине 2000-х годов женщины из общины в Боливии заявили о многократных изнасилованиях во сне. У случившегося не было доказательств, потому мужчины приписали нападения демонам или призракам — или же называли их плодом воображения девушек.
Тем не менее, женщины не придумали эпизоды насилия. Позднее выяснилось, что мужчины-менониты усыпляли соседок с помощью обезболивающего для животных и совершали сексуальные преступления, в том числе против детей и младенцев.
Трейлер фильма показывает, как одна из девушек (вероятно, несовершеннолетняя) просыпается после изнасилования. Она рассказывает о нем своей матери: в ролике демонстрируется кадр, где женщина обнимает дочь.
«Нам были даны два дня, чтобы простить нападавших, перед тем, как они вернутся. Мы с трудом понимали, как читать или писать, но в тот день мы научились голосовать», — вспоминает девушка.
Женщины общины объединились, чтобы решить, противостоять насилию или смириться с ним. Они обсудили возможные варианты действия: ничего не делать и продолжать жить по-прежнему или покинуть колонию.
«Я стану убийцей, если не уеду», — признается одна из героинь фильма. Она же призывает подруг защитить своих детей. «Мы знаем, что мы не придумали эти атаки, что мы в синяках, инфицированы, беременны, а некоторые — мертвы», — говорит она.
Историю женщин Манитобы изучила писательница Мириам Тэйвз. Именно на ее романе «Женщина говорят» основана картина, которую сняла канадская кинематографистка Сара Полли («Вдали от нее», «Любит/Не любит»).
Тэйвз исследовала последствия травматических событий на примере восьми вымышленных женщин разного возраста. В ролях меннониток в фильме снялись Клэр Фой, Руни Мара и Фрэнсис МакДорманд.
МакДорманд не только исполнила одну из основных ролей в экранизации книги, но и спродюсировала проект. Разработкой фильма занималась кинокомпания Orion Pictures.