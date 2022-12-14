В петербургском лофт-проекте «Этажи» пропало граффити с портретом поэта Владимира Маяковского, нарисованного в 2018 году командой художников «Добро». Вместо него на стене здания появился арт, рекламирующий новый фильм по киновселенной Майора Грома.
«Я даже не знаю, как свои чувства описать. Какая‑то злость, разочарование. Не предупредили, ничего не сказали. Мне кажется, я бы ничего против не имел, если бы другой художник это перекрыл, но менять Маяковского на временную рекламу? Это меня больше всего расстраивает», — поделился мнением с «Фонтанкой» автор граффити Роман Добро.
Пользователи встали на сторону «Добра» и раскритиковали Bubble Studios за такое отношение к «очень кропотливой и долгой работе». Роман Добро попросил «всех людей, кому не все равно», тоже обратиться в лофт-проект и попросить восстановить портрет на стене.
Гендиректор «Этажей» Светлана Гаврилова заявила, что со стороны лофт-проекта «нет и не было никаких обязательств по отношению к создателям Маяковского». За счет «Этажей» у «малоизвестной тогда группы художников» появились необходимые материалы и оборудование, чтобы нарисовать Маяковского, добавили организаторы.
Роман подтвердил, что договоренности с «Этажами» были устные: лофт-проект обеспечивал материалом, а художники рисовали бесплатно. При этом он отметил, что его коллегу по стрит-арту предупредили, что рисунок могут закрасить, и вечной сохранности не обещали. Концепт «Этажей», как пояснили его организаторы, не предполагает каких‑либо постоянных изображений.
Восстанавливать портрет поэта администрация «Этажей» не собирается.