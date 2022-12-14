«Я даже не знаю, как свои чувства описать. Какая‑то злость, разочарование. Не предупредили, ничего не сказали. Мне кажется, я бы ничего против не имел, если бы другой художник это перекрыл, но менять Маяковского на временную рекламу? Это меня больше всего расстраивает», — поделился мнением с «Фонтанкой» автор граффити Роман Добро.