FKA Twigs, Кэролайн Полачек и Devo: фестиваль Flow анонсировал первых участников

Музыкальный фестиваль Flow, который пройдет в Хельсинки летом 2023 года, анонсировал первых участников. Среди них — FKA Twigs и Кэролайн Полачек, сообщил NME.
Помимо этих двух певиц, на фестивале выступят рок-группа Devo, брит-поп-бэнд Suede, пан-рокеры Amyl and the Sniffers, английский дуэт Jockstrap и рэп-артистка Дэниель Балбуэна, известная под сценическим именем 070 Shake.
Также в лайнап Flow войдут финские музыканты Sexmane и Эге Зулу, электронщики Ruusut, коллектив Yona & Tapiola Sinfonietta, рок-артист Олави Уусивирта и певица Анна Пуу.
Фестиваль пройдет во второй раз после старта пандемии COVID-19. В 2022 году на нем выступили Fontaines D.C., Ник Кейв и The Bad Seeds, а также Gorillaz.
Попасть на следующее мероприятие можно будет с 11 по 13 августа 2023 года. Стандартный билет на три дня продается за 225 евро. Билет на посещение фестиваля на один день доступен по цене в 115 евро.