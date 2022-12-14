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У «Винни-Пуха» появится анимационный приквел
Семён Гудошников
Сегодня в 22:29

Группа выпускников DreamWorks разрабатывает анимационный приквел «Винни-Пуха». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На 2024 год запланирован выход полнометражного фильма, сразу после которого последует сериал — как и в случае с «Медвежонком Паддингтоном», успех которого в прокате вдохновил создателей.

Режиссировать картину будет Майк де Сев («Мадагаскар», «Монстры против пришельцев»), который вместе с Джоном Рейнольдсом («Шоу мистера Пибоди и Шермана») выступит соавтором сценария.

Действие фильма будет происходить до сюжета классической книги Алана Александра Милна. «Мы рассказываем удивительную историю происхождения „глупого медвежонка“ и его друзей, когда они были еще детьми. Это поможет связать их с детьми 21-го века», — отметил Рейнольдс.

1 января 2022 года Disney потеряла исключительные права на Винни-Пуха и других героев из произведений Милна — они стали общественным достоянием. Благодаря этому теперь возможны не только проекты вроде мультика от выпускников Dreamworks, но и малобюджетный хоррор-слешер «Винни-Пух: Кровь и мед», премьера которого намечена на февраль 2023-го.

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Джон Рейнольдс
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