У «Винни-Пуха» появится анимационный приквел

1 января 2022 года Disney потеряла исключительные права на Винни-Пуха и других героев из произведений Милна — они стали общественным достоянием. Благодаря этому теперь возможны не только проекты вроде мультика от выпускников Dreamworks, но и малобюджетный хоррор-слешер «Винни-Пух: Кровь и мед», премьера которого намечена на февраль 2023-го.