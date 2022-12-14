Сенатор Мизулина призвала защитить права эмбрионов в пробирке

Эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас не имеют правовой защиты, что неправильно, заявила сенатор Елена Мизулина. РИА «Новости» передает ее слова с обсуждения закона о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев.
«По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный, и с ним можно делать все, что угодно», — считает Мизулина. Она заявила, что нужно законодательно урегулировать этот вопрос, но без конкретики относительно конкретных шагов.
Совфед одобрил запрет на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев: 141 сенатор поддержал закон, лишь один воздержался. Теперь воспользоваться услугами суррогатной матери смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно.
Суррогатной матерью может быть только гражданка России. Запрет не будет распространяться на случаи, когда в браке состоят россиянин и иностранный гражданин.