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Сенатор Мизулина призвала защитить права эмбрионов в пробирке
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:13

Эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас не имеют правовой защиты, что неправильно, заявила сенатор Елена Мизулина. РИА «Новости» передает ее слова с обсуждения закона о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев.

«По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный, и с ним можно делать все, что угодно», — считает Мизулина. Она заявила, что нужно законодательно урегулировать этот вопрос, но без конкретики относительно конкретных шагов.

Совфед одобрил запрет на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев: 141 сенатор поддержал закон, лишь один воздержался. Теперь воспользоваться услугами суррогатной матери смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Суррогатной матерью может быть только гражданка России. Запрет не будет распространяться на случаи, когда в браке состоят россиянин и иностранный гражданин.

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Елена Мизулина
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