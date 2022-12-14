Сенатор Мизулина призвала защитить права эмбрионов в пробирке

«По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный, и с ним можно делать все, что угодно», — считает Мизулина. Она заявила, что нужно законодательно урегулировать этот вопрос, но без конкретики относительно конкретных шагов.