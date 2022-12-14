«Ведомости»: продажи лекарств от гриппа в России выросли втрое за последние две недели

С 28 ноября по 11 декабря россияне купили втрое больше препаратов от гриппа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам исследователи Tinkoff Data пришли после анализа транзакций более 26 млн клиентов банка, передают «Ведомости».
При подсчете во внимание принимались препараты «Тамифлю», «Осельтамивир», «Номидес», «Инфлюцеин», «Гриптера», «Занамивир» и «Реленза». Общие траты за этот период составили 4,1 млрд рублей: в лидерах по продажам лекарств оказалась Калмыкия и Смоленская область (по 40%), а также Кабардино-Балкария (39%).
По данным системы цифровой маркировки «Честный знак», за эти две недели в аптеках было продано до 9,7 млн упаковок лекарств от гриппа и ОРВИ — это на 12%, чем в предыдущие недели.
Заболеваемости ОРВИ и гриппом в России увеличились более чем на треть по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Роспотребнадзора. Из‑за этого более 200 классов в 59 петербургских школах перешли на дистанционное обучение, а в самом городе с 14 декабря вновь действует масочный режим.