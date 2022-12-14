«Ведомости»: продажи лекарств от гриппа в России выросли втрое за последние две недели

Заболеваемости ОРВИ и гриппом в России увеличились более чем на треть по сравнению с предыдущей неделей, ​​следует из данных Роспотребнадзора. Из‑за этого более 200 классов в 59 петербургских школах перешли на дистанционное обучение, а в самом городе с 14 декабря вновь действует масочный режим.