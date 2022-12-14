Клишас: разрабатывается законопроект об ограничениях на удаленку для уехавших. Минцифры против

Законопроект, который введет ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, находится в работе. Об этом телеканалу RTVI заявил без подробностей глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
Однако глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с телеканалом сказал, что ему «про разработку этого проекта ничего не известно». Тоже ничего об этом не знает его заместитель в комитете Михаил Терентьев.
5 декабря Клишас предупредил, что парламент может разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с началом мобилизации. По его мнению, ограничения стоит ввести для сотрудников «чувствительных сфер» экономики — например, транспортной безопасности и госсектора.
После объявления в России мобилизации сотни тысяч россиян уехали за границу. На границах с соседними Грузией, Казахстаном, Финляндией и Монголией образовались многокилометровые пробки. Власти Казахстана говорили, что в страну въехали более 400 тыс. российских граждан, из которых примерно 100 тыс. остались в стране. О таком же количестве оставшихся россиян говорила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.