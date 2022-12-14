Клишас: разрабатывается законопроект об ограничениях на удаленку для уехавших. Минцифры против

Обновлено в 20:55 :

Минцифры РФ выступило против запрета на удаленную работу сотрудников IT-компаний, уехавших за границу. Пост об этом появился в телеграм-канале ведомства.

«Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — заявили в министерстве.