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Клишас: разрабатывается законопроект об ограничениях на удаленку для уехавших. Минцифры против
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59
Обновлено в 20:55:

Минцифры РФ выступило против запрета на удаленную работу сотрудников IT-компаний, уехавших за границу. Пост об этом появился в телеграм-канале ведомства.

«Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — заявили в министерстве.

Законопроект, который введет ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, находится в работе. Об этом телеканалу RTVI заявил без подробностей глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

По словам сенатора, вскоре документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Однако глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с телеканалом сказал, что ему «про разработку этого проекта ничего не известно». Тоже ничего об этом не знает его заместитель в комитете Михаил Терентьев.

5 декабря Клишас предупредил, что парламент может разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с началом мобилизации. По его мнению, ограничения стоит ввести для сотрудников «чувствительных сфер» экономики — например, транспортной безопасности и госсектора.

После объявления в России мобилизации сотни тысяч россиян уехали за границу. На границах с соседними Грузией, Казахстаном, Финляндией и Монголией образовались многокилометровые пробки. Власти Казахстана говорили, что в страну въехали более 400 тыс. российских граждан, из которых примерно 100 тыс. остались в стране. О таком же количестве оставшихся россиян говорила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Андрей КлишасЯрослав НиловМихаил ТерентьевСаломе Зурабишвили
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