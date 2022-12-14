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Instagram* тестирует короткие текстовые заметки и групповые профили
Семён Гудошников
Сегодня в 18:46

Instagram* рассказал в своем блоге о нескольких внедряемых обновлениях. Одно из них — Notes, короткие заметки до 60 символов, содержащие только текст и смайлики.

Чтобы оставить такую заметку, нужно перейти в верхнюю часть папки «Входящие» и выбрать тех, кому вы хотите ее показать. Сообщение будет отображаться в их папке «Входящие» в течение 24 часов. Ответы на заметки будут приходить в личные сообщения.

Другое обновление — функция Candid Stories, которая позволит делиться фотографиями в реальном времени. Такие сторис будут отображаться лишь у тех, кто делится подобным контентом. Instagram будет ежедневно напоминать, что нужно сделать фотографию, но это можно будет отключить.

Кроме того, соцсеть тестирует групповые профили, которые позволят делиться постами в специальном общем профиле с друзьями. Опубликованный в нем контент будет доступен лишь участникам группы.

Как отмечает WSJ, тестирование новых функций проходит в Канаде, Чили и на Тайване.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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