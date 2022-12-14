Instagram* тестирует короткие текстовые заметки и групповые профили

Instagram* рассказал в своем блоге о нескольких внедряемых обновлениях. Одно из них — Notes, короткие заметки до 60 символов, содержащие только текст и смайлики.
Чтобы оставить такую заметку, нужно перейти в верхнюю часть папки «Входящие» и выбрать тех, кому вы хотите ее показать. Сообщение будет отображаться в их папке «Входящие» в течение 24 часов. Ответы на заметки будут приходить в личные сообщения.
Другое обновление — функция Candid Stories, которая позволит делиться фотографиями в реальном времени. Такие сторис будут отображаться лишь у тех, кто делится подобным контентом. Instagram будет ежедневно напоминать, что нужно сделать фотографию, но это можно будет отключить.
Кроме того, соцсеть тестирует групповые профили, которые позволят делиться постами в специальном общем профиле с друзьями. Опубликованный в нем контент будет доступен лишь участникам группы.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.