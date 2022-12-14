Адам Драйвер сражается с динозаврами в трейлере научной фантастики «65»

Sony Pictures поделилась трейлером научно-фантастического фильма «65» с Адамом Драйвером в главной роли. Режиссерами и сценаристами выступили Скотт Бек и Брайан Вудс, написавшие до этого скрипт к «Тихому месту».
«65» расскажет историю астронавта, каким‑то образом оказавшегося на Земле времен динозавров. Одну из пассажиров космического корабля, выжившую после крушения, сыграла Ариана Гринблатт. Главную опасность на планете 65 млн лет назад представляют динозавры, от которых героям и предстоит спасаться с футуристическим оружием наперевес.
Продюсером «65» выступил режиссер «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» Сэм Рейми. Дата премьеры в видео не называется.
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