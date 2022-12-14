Адам Драйвер сражается с динозаврами в трейлере научной фантастики «65»

«65» расскажет историю астронавта, каким‑то образом оказавшегося на Земле времен динозавров. Одну из пассажиров космического корабля, выжившую после крушения, сыграла Ариана Гринблатт. Главную опасность на планете 65 млн лет назад представляют динозавры, от которых героям и предстоит спасаться с футуристическим оружием наперевес.