Немецкая полиция провела обыски по адресам, где проживают сторонники движения «Последнее поколение» (нем. Letzte Generation). Оно позиционирует себя как природозащитное — в частности, выступает против разработки месторождений нефти. О сюжете рассказывает Associated Press.
Наибольшую известность в Германии и за ее пределами объединение получило в связи с акциями, которые направлены на произведения искусства, культурные институции и памятные места. Так, активисты облили картину Клода Моне из серии «Стога» картофельным пюре, приклеились к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания и развернули баннер на Бранденбургских воротах.
Однако нынешние рейды связаны с другими событиями. Как сообщили в немецкой прокуратуре, расследование начато в связи с ЧП на нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt на границе Германии и Польши. AP указывает, что подача нефти на него несколько раз прерывалась.
Немецкая газета Nordkurier пишет: чтобы остановить перекачку, активисты проникли в помещения насосных станций в нескольких регионах страны. При этом PCK Schwedt она называет «самым важным нефтеперерабатывающим заводом, обеспечивающим топливом заправки всей Восточной Германии».
Местные издания также рассказывают, что через этот НПЗ проходит порядка 90% всего топлива, предназначающегося для транспортировки в Берлин.
Под следствием находятся «более 11 человек», сообщили в прокуратуре. Их подозревают в нарушении общественного порядка. Также предполагается, что сторонники движения могли организовать преступное сообщество. Агентство Reuters уточняет, что 5 человек заключены под стражу.
Участники «Последнего поколения» написали в соцсетях, что во время обысков у них изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и плакаты. Активистка Карла Хинрихс, в чью квартиру пришли правоохранители, заявила: «И что теперь? Да, страшно, когда полиция роется в твоем шкафу. Но неужели вы действительно думаете, что теперь мы остановимся?»
В начале декабря стало известно, что несколько сотен участников движения Just Stop Oil, прославившегося подобными акциями, также попали под арест, на тот раз в Великобритании. Точное число арестованных — 755, обвинения уже предъявлены 182. За октябрь и ноябрь лондонская полиция потратила на противодействие акциям объединения 5,5 млн фунтов (порядка 6,8 млн долларов по текущему курсу).