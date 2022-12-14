Участники «Последнего поколения» написали в соцсетях, что во время обысков у них изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и плакаты. Активистка Карла Хинрихс, в чью квартиру пришли правоохранители, заявила: «И что теперь? Да, страшно, когда полиция роется в твоем шкафу. Но неужели вы действительно думаете, что теперь мы остановимся?»