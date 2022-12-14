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«Никто не услышит твой крик»: вышел трейлер фильма «Крик-6»
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:52

Paramount Pictures опубликовала тизер шестой части комедийного фильма ужасов «Крик». Мировая премьера картины состоится 10 марта 2023 года.

Действие ленты развернется в Нью-Йорке. Сюжет расскажет о четверых выживших в последней серии убийств Призрачного лица в Вудсборо: Сэме (Мелисса Баррера), Минди (Жасмин Савой Браун), Чаде (Мейсон Гудинг) и Таре (Дженна Ортега).

В фильме также появится любимая героиня франшизы Кирби Рид, которую вновь сыграет Хейден Панеттьер. Ее персонаж впервые появился в «Крике-4», она стала единственным подростком, пережившим серию убийств. Кроме того, к роли журналистки Гейл Уэзерс вернется Кортни Кокс.

В качестве режиссеров выступили Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, работавшие над пятым фильмом франшизы. Продюсерами шестого «Крика» стали Пол Найнштейн, Уильям Шерак («Суспирия», «Тайна дома с часами»), Кевин Уилльямсон («Дневники вампира»), Чад Виллелла («Пришествие дьявола», «Я иду искать») и другие.

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Дженна ОртегаКортни КоксМэтт Беттинелли-олпинТайлер ДжиллеттКевин Уилльямсон
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