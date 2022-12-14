«Никто не услышит твой крик»: вышел трейлер фильма «Крик-6»

В фильме также появится любимая героиня франшизы Кирби Рид, которую вновь сыграет Хейден Панеттьер. Ее персонаж впервые появился в «Крике-4», она стала единственным подростком, пережившим серию убийств. Кроме того, к роли журналистки Гейл Уэзерс вернется Кортни Кокс.