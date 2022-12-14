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На британской барахолке нашли утраченную запись с Майклом Джексоном из аркадной игры Sega
Семён Гудошников
Сегодня в 16:43

Кадры с участием Майкла Джексона, считавшиеся утраченными, были обнаружены на барахолке в Великобритании. Об этом сообщает NME.

Речь идет о записи из игры Scramble Training 1993 года, созданной для аркадных автоматов Sega. В ней Джексон выступал в роли рассказчика и руководил игроками.

Видео продавал на «распродаже из багажников» родственник покойного экс-сотрудника Sega Amusement Europe. Кадры были записаны на магнитофонную ленту.

Обнаружив запись, группа фанатов Sega и Оксфордский центр дублирования оцифровали ее и загрузили на ютьюбе, включая версии на английском и японском языках.

NME отмечает, что эта первая известная копия игрового процесса Scramble Training, а сама игра до сих пор окутана тайной.

У Майкла Джексона были плодотворные отношения с компанией Sega. Его персонаж был главным героем во франшизе Moonwalker («Лунная походка»), вдохновленной одноименным фильмом певца. А недавно глава Sonic Team Юдзи Нака подтвердил, что Джексон создал музыку для Sonic the Hedgehog 3.

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