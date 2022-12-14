На британской барахолке нашли утраченную запись с Майклом Джексоном из аркадной игры Sega

У Майкла Джексона были плодотворные отношения с компанией Sega. Его персонаж был главным героем во франшизе Moonwalker («Лунная походка»), вдохновленной одноименным фильмом певца. А недавно глава Sonic Team Юдзи Нака подтвердил, что Джексон создал музыку для Sonic the Hedgehog 3.