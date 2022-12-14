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The Prodigy, Skrillex и Viagra Boys: стали известны первые участники фестиваля Exit в Сербии
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:17

Крупнейший музыкальный фестиваль Юго-Восточной Европы Exit, который пройдет с 6 по 9 июля 2023 года в сербском городе Нови-Сад, объявил первую волну лайнапа. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В списке первых участников британская электропанк-группа The Prodigy, американский дабстеп-продюсер Skrillex и шведская постпанк-группа Viagra Boys.

На территории Петроварадинской крепости также выступят электронный дуэт CamelPhat, Hot Since 82, Vintage Culture, немецкий музыкальный проект Keinemusik и другие музыканты.

Билеты уже поступили в продажу. Стоимость абонемента на все дни фестиваля начинается от 109 евро (около 7000 рублей). Кемпинг обойдется в 35 евро (около 2300 рублей).

Организаторы мероприятия подчеркивают, что россиянам не нужна виза для посещения Сербии. Добраться до Белграда можно прямыми рейсами из Москвы, Петербурга, Сочи и Казани.

Exit появился в 2000 году на фоне студенческих протестов против режима Слободана Милошевича. Сейчас он стал одним из крупнейших фестивалей Юго-Восточной Европы и самым знаменитым фестивалем Сербии. Ежегодно его посещают более 200 тыс. гостей из десятков стран мира.

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SkrillexСлободан Милошевич
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