Власти Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз

«Сегодня исторический день. 14 декабря теперь имеет двоякое значение в новейшей истории Косово. С одной стороны, это день, когда мы подаем заявку на членство в Европейском союзе, а с другой стороны, когда отмечаем годовщину нашей армии, и оба этих события связаны с реализацией наших евроатлантических взглядов», — сказала Османи.