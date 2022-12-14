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Власти Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз
Виктория Шанина
Сегодня в 16:00

Представители администрации частично признанной Республики Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает «Радио и телевидение Косово».

В церемонии приняли участие глава администрации Вьоса Османи, премьер правительства Альбин Курти и председатель парламента Глаук Коньюфца.

«Сегодня исторический день. 14 декабря теперь имеет двоякое значение в новейшей истории Косово. С одной стороны, это день, когда мы подаем заявку на членство в Европейском союзе, а с другой стороны, когда отмечаем годовщину нашей армии, и оба этих события связаны с реализацией наших евроатлантических взглядов», — сказала Османи.

По ее словам, «для Косово и его граждан другого варианта никогда не было». Вьоса Османи посвятила подачу заявки на вступление в ЕС «всем гражданам, правомерным европейцам и защитникам европейских ценностей».

«На шаг ближе к осуществлению мечты тех, кто пожертвовал своей жизнью за свободу, независимость и демократию, а также к осуществлению нашего общего и непоколебимого стремления присоединиться к Европейскому союзу», — добавила глава администрации.

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