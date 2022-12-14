«Коммерсант»: «Траст» обсуждает продажу «Точки» банку «Тинькофф»

По словам троих собеседников издания, дальше всего обсуждения зашли с банком «Тинькофф». Один из инсайдеров уточняет, что стороны не хотят афишировать переговоры, поскольку «Тинькофф» пока избежал западных санкций, а «Точка», хоть сама и не под санкциями, недавно перешла «Трасту» от подсанкционного «Открытия». Другой инсайдер говорит, что продающая сторона оценивает актив в 20 млрд рублей.