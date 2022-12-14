«Коммерсант»: «Траст» обсуждает продажу «Точки» банку «Тинькофф»

Банк «Траст» ведет переговоры о продаже финтех-проекта «Точка», контроль над которым получил менее года назад. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
По словам троих собеседников издания, дальше всего обсуждения зашли с банком «Тинькофф». Один из инсайдеров уточняет, что стороны не хотят афишировать переговоры, поскольку «Тинькофф» пока избежал западных санкций, а «Точка», хоть сама и не под санкциями, недавно перешла «Трасту» от подсанкционного «Открытия». Другой инсайдер говорит, что продающая сторона оценивает актив в 20 млрд рублей.
В самой «Точке» подтвердили, что «ключевой акционер» рассматривает возможность продажи «крупным финансово-промышленным группам из топ-100». Там отметили, что «сценарии, при которых „Точка“ теряет свою операционную самостоятельность, не рассматриваются».
«Точка» — проект для работы с малым и средним бизнесом, зародившийся в 2000-х годах. В 2018 году «Открытие», Qiwi и «Точка» сообщили о создании совместного предприятия «Точка», где «Открытию» принадлежали 50% плюс 1 акция, Qiwi — 40%, менеджменту «Точки» — 10% минус 1 акция. В сентябре 2021-го Qiwi продала свою долю «Открытию».
В марте 2022 года у «Точки» снова сменились акционеры: «Открытие» продало 90% акций банку «Траст». Еще 10% акций «Точки» по-прежнему принадлежат ее менеджменту через Catalytic People Limited, зарегистрированной на Кипре.