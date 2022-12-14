«Почка» и «Хрустальный»: Kion назвал самые популярные сериалы 2022 года

Онлайн-кинотеатр Kion назвал самые популярные оригинальные проекты 2022 года. Сервис также поделился списком ярких премьер наступающего 2023 года.
Самым успешным проектом сервиса стало драмеди Авдотьи Смирновой и Марии Шульгиной «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли. Второе место в списке заняла драма Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», а третье — «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.
В топ-10 также попали такие сериалы, как «Капкан на судью», «Тест на беременность-3», «Переговорщик», «Клиника счастья», «Хрустальный», «Нереалити» и «Коса».
Самыми ожидаемыми премьерами 2023 года, по мнению Kion, станут сериалы «Почка-2», «Кеша» с Константином Богомоловым, «Американки» по сценарию Василия Сигарева, «Комплекс бога» с Кириллом Кяро, «Меньшее зло» Виктора Шамирова, «Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт, продолжение «Сергий против нечисти-2», а также финальный сезон «Теста на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте.