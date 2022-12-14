«Почка» и «Хрустальный»: Kion назвал самые популярные сериалы 2022 года

Самыми ожидаемыми премьерами 2023 года, по мнению Kion, станут сериалы «Почка-2», «Кеша» с Константином Богомоловым, «Американки» по сценарию Василия Сигарева, «Комплекс бога» с Кириллом Кяро, «Меньшее зло» Виктора Шамирова, «Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт, продолжение «Сергий против нечисти-2», а также финальный сезон «Теста на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте.