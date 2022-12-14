Реклама
Новости
«Почка» и «Хрустальный»: Kion назвал самые популярные сериалы 2022 года
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:38

Онлайн-кинотеатр Kion назвал самые популярные оригинальные проекты 2022 года. Сервис также поделился списком ярких премьер наступающего 2023 года.

Самым успешным проектом сервиса стало драмеди Авдотьи Смирновой и Марии Шульгиной «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли. Второе место в списке заняла драма Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», а третье — «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.

В топ-10 также попали такие сериалы, как «Капкан на судью», «Тест на беременность-3», «Переговорщик», «Клиника счастья», «Хрустальный», «Нереалити» и «Коса».

Самыми ожидаемыми премьерами 2023 года, по мнению Kion, станут сериалы «Почка-2», «Кеша» с Константином Богомоловым, «Американки» по сценарию Василия Сигарева, «Комплекс бога» с Кириллом Кяро, «Меньшее зло» Виктора Шамирова, «Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт, продолжение «Сергий против нечисти-2», а также финальный сезон «Теста на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте.

расскажите друзьям
люди
Кристина ОрбакайтеАвдотья СмирноваЛюбовь АксеноваКонстантин БогомоловВасилий Сигарев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»