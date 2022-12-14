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Школы Петербурга массово переводят детей на дистанционку из‑за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Виктория Шанина
Сегодня в 15:12

Более 200 классов в 59 петербургских школах перешли на дистанционное обучение на фоне роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на комитет по образованию.

По словам главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, уровень недельного эпидпорога среди детей в возрасте 7–14 лет превышен на 71,1%. Из всех случаев заражения гриппом и ОРВИ на несовершеннолетних приходится 55%.

Также в классах при отсутствии хотя бы 20% учеников из‑за острых респираторных вирусных заболеваний занятия должны приостановить и ввести карантин на срок не менее семи дней.

С 14 декабря в Петербурге действует масочный режим во всех стационарных и амбулаторных медучреждениях, а также организациях соцобслуживания в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Медпомощь больным ОРВИ начнут оказывать преимущественно на дому. Вводится запрет на плановую госпитализацию детей.

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