Школы Петербурга массово переводят детей на дистанционку из‑за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Более 200 классов в 59 петербургских школах перешли на дистанционное обучение на фоне роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на комитет по образованию.
По словам главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, уровень недельного эпидпорога среди детей в возрасте 7–14 лет превышен на 71,1%. Из всех случаев заражения гриппом и ОРВИ на несовершеннолетних приходится 55%.
Также в классах при отсутствии хотя бы 20% учеников из‑за острых респираторных вирусных заболеваний занятия должны приостановить и ввести карантин на срок не менее семи дней.
С 14 декабря в Петербурге действует масочный режим во всех стационарных и амбулаторных медучреждениях, а также организациях соцобслуживания в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Медпомощь больным ОРВИ начнут оказывать преимущественно на дому. Вводится запрет на плановую госпитализацию детей.