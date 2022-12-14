Школы Петербурга массово переводят детей на дистанционку из‑за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

С 14 декабря в Петербурге действует масочный режим во всех стационарных и амбулаторных медучреждениях, а также организациях соцобслуживания в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Медпомощь больным ОРВИ начнут оказывать преимущественно на дому. Вводится запрет на плановую госпитализацию детей.