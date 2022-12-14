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Нейросеть Midjourney нарисовала вселенную «Гарри Поттера» в стиле Хаяо Миядзаки
Денис Ламехов
Сегодня в 16:55

Нейросеть Midjourney сгенерировала изображения героев «Гарри Поттера» такими, как если бы книги Джоан Роулинг взялся экранизировать великий японский аниматор Хаяо Миядзаки и его студия Ghibli. Выбрали самые интересные примеры.

Вот совсем юный Гарри — похоже, первокурсник. Внезапно его компаньоном здесь выступает Тоторо (или, вернее, какая‑то его разновидность), добрый дух леса из вселенной Миядзаки.

Здесь Букля крайне мило доставляет Гарри письмо из Хогвартса — и не как‑то еще, а при вручении держа его крыльями.

А вот Рон и Гермиона — меланхоличные и чуть растерянные, как и все остальные из сгенерированных нейросетью персонажей.

Растерян и неожиданно безобиден Волан-де-Морт. Пользователи реддита уже подметили его визуальное сходство с Такаши, одним из детей-мутантов, героев культовой японской анимационной ленты «Акира».

Огорченный профессор Снейп.

А это Драко Малфой. Снова в кадре образ анималистичного персонажа, похожего на Тоторо: то ли это шеврон на куртке, то ли Малфой держит его на руках.

Отдельного внимания заслуживают дальние планы. Например, этот, с видом Хогвартса.

А также с его интерьерами.

Что еще Midjourney успела сделать с поп-культурными персонажами? Перерисовала в стиле Миядзаке героев «Властелина колец» и «Голодных игр», представила снятые Тарковским «Звездные войны», а Гарри Поттера сделала персонажем Достоевского и Чехова.

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Гарри ПоттерХаяо МиядзакиДжоан Роулинг
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