Нейросеть Midjourney нарисовала вселенную «Гарри Поттера» в стиле Хаяо Миядзаки

Нейросеть Midjourney сгенерировала изображения героев «Гарри Поттера» такими, как если бы книги Джоан Роулинг взялся экранизировать великий японский аниматор Хаяо Миядзаки и его студия Ghibli. Выбрали самые интересные примеры.
Вот совсем юный Гарри — похоже, первокурсник. Внезапно его компаньоном здесь выступает Тоторо (или, вернее, какая‑то его разновидность), добрый дух леса из вселенной Миядзаки.
Здесь Букля крайне мило доставляет Гарри письмо из Хогвартса — и не как‑то еще, а при вручении держа его крыльями.
А вот Рон и Гермиона — меланхоличные и чуть растерянные, как и все остальные из сгенерированных нейросетью персонажей.
Огорченный профессор Снейп.
А это Драко Малфой. Снова в кадре образ анималистичного персонажа, похожего на Тоторо: то ли это шеврон на куртке, то ли Малфой держит его на руках.
Отдельного внимания заслуживают дальние планы. Например, этот, с видом Хогвартса.
А также с его интерьерами.
Что еще Midjourney успела сделать с поп-культурными персонажами? Перерисовала в стиле Миядзаке героев «Властелина колец» и «Голодных игр», представила снятые Тарковским «Звездные войны», а Гарри Поттера сделала персонажем Достоевского и Чехова.