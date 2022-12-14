Первого «Железного человека» включили в Национальный реестр фильмов США

Первую картину из франшизы «Железный человек» включили в Национальный реестр фильмов США. Комиссия сочла его достаточно значимым для истории, передает Variety.
Каждый год Библиотека Конгресса США вносит 25 фильмов, которые старше десяти лет и считаются достаточно «культурно, исторически или эстетически значимыми».
Глава студии Marvel Кевин Файги поблагодарил комиссию за попадание в список «Железного человека» Джона Фавро, положившего начало большой супергеройской киновселенной. Это был первый самостоятельный проект Marvel, от которого зависело будущее студии.
«Мысли о том, что мы все еще с вами, спустя почти 15 лет после выхода „Железного человека“, и о том, что он попал в реестр фильмов, говорят нам одно: картина выдержала испытание временем и по-прежнему имеет значение для зрителей во всем мире», — заявил Файги.
В Национальный реестр также попали мультфильм «Русалочка» 1989 года, драма «Отверженная», ужастик «Кэрри» 1976 года и другие ленты.