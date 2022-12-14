Первого «Железного человека» включили в Национальный реестр фильмов США

«Мысли о том, что мы все еще с вами, спустя почти 15 лет после выхода „Железного человека“, и о том, что он попал в реестр фильмов, говорят нам одно: картина выдержала испытание временем и по-прежнему имеет значение для зрителей во всем мире», — заявил Файги.