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Первого «Железного человека» включили в Национальный реестр фильмов США
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:48

Первую картину из франшизы «Железный человек» включили в Национальный реестр фильмов США. Комиссия сочла его достаточно значимым для истории, передает Variety.

Каждый год Библиотека Конгресса США вносит 25 фильмов, которые старше десяти лет и считаются достаточно «культурно, исторически или эстетически значимыми».

Глава студии Marvel Кевин Файги поблагодарил комиссию за попадание в список «Железного человека» Джона Фавро, положившего начало большой супергеройской киновселенной. Это был первый самостоятельный проект Marvel, от которого зависело будущее студии.

«Мысли о том, что мы все еще с вами, спустя почти 15 лет после выхода „Железного человека“, и о том, что он попал в реестр фильмов, говорят нам одно: картина выдержала испытание временем и по-прежнему имеет значение для зрителей во всем мире», — заявил Файги.

В Национальный реестр также попали мультфильм «Русалочка» 1989 года, драма «Отверженная», ужастик «Кэрри» 1976 года и другие ленты.

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Кевин ФайгиДжон Фавро
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