Twitter начал экономить: соцсеть не платит за аренду офисов, включая штаб-квартиру в Сан-Франциско

Отмечается, что речь идет об оплате штаб-квартиры в Сан-Франциско и помещений, в которых работают представительства Twitter в других странах.
Кроме того, Twitter отказался оплачивать счет за частные авиаперевозки в размере 197 тыс. долларов. На фоне этого против компании подали иск в окружной суд Нью-Гэмпшира.
Топ-менеджеры также обсуждали отказ от выплаты выходного пособия сокращенным сотрудникам. Илон Маск пригрозил руководителям судебными исками, если они будут передавать эту информацию СМИ и «действовать вопреки интересам компании», говорят источники The New York Times.
Проблемы с финансами The New York Times связывает с тем, что ряд рекламодателей разорвали сотрудничество с соцсетью. Произошло это после того, как Маск купил Twitter, устроил масштабные перестановки в руководстве, уволил примерно половину из 8000 сотрудников и сменил курс политики платформы в целом.