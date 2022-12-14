Twitter начал экономить: соцсеть не платит за аренду офисов, включая штаб-квартиру в Сан-Франциско

Проблемы с финансами The New York Times связывает с тем, что ряд рекламодателей разорвали сотрудничество с соцсетью. Произошло это после того, как Маск купил Twitter, устроил масштабные перестановки в руководстве, уволил примерно половину из 8000 сотрудников и сменил курс политики платформы в целом.