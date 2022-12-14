Курьер впервые доставил заказ на оленьих упряжках в саамскую деревню

Курьер «СберМаркета» впервые доставил заказ в настоящую саамскую деревню в Мурманской области. Ради этого ему пришлось ехать по лесу на оленьих упряжках десятки километров, сообщили «Афише Daily» представители сервиса доставки продуктов.
«СберМаркет» расширил зону доставки, и теперь местные жители саамских поселений и гости близлежащих баз отдыха могут заказывать продукты из ближайшего гипермаркета. Организовать бесплатную доставку клиенты смогут в удобный двухчасовой интервал — с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 20.00.
«Эти места с потрясающим зимним пейзажем, атмосферой и культурой все больше привлекают туристов. Теперь гости уединенного региона смогут прикоснуться к атмосфере культуры саамов на их родной земле и заказать продукты для зимнего застолья», — рассказал операционный директор «СберМаркета» Владимир Камионко.
Правда, такая возможность у жителей тех краев появилась не навсегда, а лишь до 8 января 2023 года.
Саамы (саами) — малочисленный финно-угорский народ, занимающийся в современной России традиционными промыслами (разведением оленей, рыбной ловлей, охотой) и туризмом. Проживают в Мурманской области. Больше всего саамов живет в Норвегии, а также в Швеции и Финляндии.
В прошлом году курьеров «СберМаркета» с хаски можно было встретить в Иркутске и возле южного берега Байкала.