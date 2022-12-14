Курьер впервые доставил заказ на оленьих упряжках в саамскую деревню

«СберМаркет» расширил зону доставки, и теперь местные жители саамских поселений и гости близлежащих баз отдыха могут заказывать продукты из ближайшего гипермаркета. Организовать бесплатную доставку клиенты смогут в удобный двухчасовой интервал — с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 20.00.