«Попробуй выиграть клоуна»: Моргенштерн* вызвал Оксимирона* на версус-батл

Рэпер Алишер Моргенштерн* вызвал Оксимирона* на версус-батл после ответного дисса. Приглашение появилось в соцсетях музыканта.
Моргенштерн*, назвав себя старым фанатом, порадовался за Мирона Федорова (настоящее имя Оксимирона*) и его «песню с клипом, которые не стыдно посмотреть», отдельно отметив, что стал вдохновением для него. Шоумен поблагодарил рэпера за выпущенный накануне трек «The Story of Alisher (Morgenshtern RIP)» («История Алишера»).
«Мирон, я вызываю тебя на версус-батл. ***** [Плевать], что он умер — мы возродим его. Ты же отец этой ***** [фигни]. Ты ж там Джонибоя выиграл [на версус-батле в 2015 году]. Выходи, попробуй выиграть клоуна», — сказал Моргенштерн*.
«The Story of Alisher» стала реакцией Оксимирона* на дисс в свой адрес, который Моргенштерн* опубликовал в ноябре. В нем Моргенштерн* раскритиковал альбом коллеги. Тогда экс-ведущий «Versus Battle» Ресторатор допустил возможность проведения личной встречи рэперов.
Оксимирон* называет своего соперника клоуном и представляет его в образе агрессивного маленького мальчика. «Клоун так ищет любви и хоть немного тепла. Клоун боится любви, носит колпак, но он в шипах», — поет артист. О чем еще заходит речь в диссе Оксимирона*, можно узнать тут.