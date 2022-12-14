«Попробуй выиграть клоуна»: Моргенштерн* вызвал Оксимирона* на версус-батл

«Мирон, я вызываю тебя на версус-батл. ***** [Плевать], что он умер — мы возродим его. Ты же отец этой ***** [фигни]. Ты ж там Джонибоя выиграл [на версус-батле в 2015 году]. Выходи, попробуй выиграть клоуна», — сказал Моргенштерн*.