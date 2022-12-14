В Турции введут двухпроцентный налог на проживание

С 1 января 2023 года в Турции начнет действовать двухпроцентный налог на проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектах размещения. Он также может включаться в туры агентств, сообщает ТАСС.
От уплаты налога будут освобождены учащиеся и студенты, проживающие в общежитиях, пансионатах и кемпингах. Еще его не будут платить представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций, представители которых обладают дипстатусом.
Решение о введении налога было принято в Турции еще в 2019 году, однако реализацию законопроекта пришлось отложить из‑за пандемии. Представители туриндустрии неоднократно протестовали против налога на проживание. По их словам, это может ослабить конкурентные позиции страны.
Ранее Турция запретила российским самолетам с двойной регистрацией пролет через воздушное пространство страны. Из‑за этого продолжительность рейсов в Египет выросла на 20–30 минут.