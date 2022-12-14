В Роспотребнадзоре призвали россиян не пить кротовуху

7 декабря один из пользователей твиттера поделился, что «пил настойку на дохлом кроте», а в качестве доказательства даже приложил фото банки. Он даже составил тред, где описал дегустацию напитка, оставив в начале дисклеймер: «Если будете читать — на свой страх и риск, я вас предупредил».