В Роспотребнадзоре призвали россиян не пить кротовуху

Роспотребнадзор в своем телеграм-канале призвал россиян не пить «зловещую кротовуху» — спиртовую настойку на тушке мертвого крота. В сети споры о напитке не утихают уже неделю.
Специалисты рассказали, что употребление кротовухи может привести к смерти или инвалидности, так как:
- кроты очень часто заражаются глистами;
- в мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды. Иногда у них обнаруживаются и ленточные черви;
- среди кротов распространены внешние паразиты — блохи и клещи, которые являются переносчиками опасных инфекций, например, туляремии.
При заражении туляремией больные ощущают головокружение, тошноту, головную боль, бессонницу, вялость или, наоборот, возбуждение. Температура повышается до 38–39 градусов.
7 декабря один из пользователей твиттера поделился, что «пил настойку на дохлом кроте», а в качестве доказательства даже приложил фото банки. Он даже составил тред, где описал дегустацию напитка, оставив в начале дисклеймер: «Если будете читать — на свой страх и риск, я вас предупредил».
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