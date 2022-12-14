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Овечкин довел число своих голов в НХЛ до 800
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:00

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги, достигшим отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает ТАСС.

В матче против «Чикаго» капитан «Вашингтона» забросил три шайбы, а столичная команда смогла добиться победы со счетом 7:3 (2:1, 2:1, 3:1).

Во время матча Овечкин сделал 29-й хет-трик в карьере. Он также в 136-й раз в карьере открыл счет в матче, побив рекорд лиги, который принадлежал Яромиру Ягру.

Российский хоккеист вышел на чистое шестое место по количеству хет-триков в НХЛ. Он обошел Марселя Дионна и Бретта Халла (28). Лидером лиги остается Уэйн Гретцки (50).

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