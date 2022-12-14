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На Wildberries начали предоставлять сопутствующие услуги
Виктория Шанина
Сегодня в 08:51

Маркетплейс Wildberries начал предлагать сопутствующие услуги покупателям. Несколько дней назад на платформе появились соответствующие рекомендации в карточках товаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя площадки.

Например, при заказе люстры можно доплатить за ее сборку и установку, а в карточке розеток предлагается замена старых электроприборов на новые. Опция доступна при покупке крупногабаритных товаров или бытовой техники, а также в качестве отдельной услуги.

Партнеры Wildberries в этой сфере — сервисный центр «А-айсберг» и крупный сервис «Руки». Они занимаются установкой, ремонтом и обслуживанием холодильников, стиральных машин, кухонных плит, телевизоров и другой техники, сборкой мебели и кухонь, монтажом дверей и прочим.

На данный момент сервисы доступны только в крупных городах. Например, Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.

Эксперты, опрошенные ведомостями, считают, что такое нововведение будет полезно пользователям и принесет дополнительный трафик самому маркетплейсу. Однако оказание некачественных услуг может сказаться на репутации Wildberries — работы выполняет сторонняя компания, но пользователи будут винить саму площадку.

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