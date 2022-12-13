Реклама
Новости
Норман Ридус снимется в спин-оффе «Джона Уика» — ленте «Балерина»
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:14

Американский актер Норман Ридус, известный по сериалу «Ходячие мертвецы» и игру Death Stranding, снимется в фильме «Балерина» — спин-оффе кинофраншизы «Джон Уик». Об этом сообщил Deadline.

Ридус присоединится к Ане де Армас, Анджелике Хьюстон, Иэну МакШейну, Лэнсу Реддику, Каталине Сандино Морено и Киану Ривзу — об их участии в проекте стало известно ранее. Режиссером картины выступит Лен Уайзман («Другой мир»).

Съемки ленты уже стартовали в Праге. Ими занимается киностудия Lionsgate в лице Брейди Фудзикавы и Челси Кудзавы. Сценарий фильма написал Шей Хаттен, а продюсерами спин-оффа выступили Безил Иваник, Эрика Ли и Чад Стахелски.

«Мы большие поклонники Нормана, и мы уверены, что фанаты будут так же взволнованы, как и мы, тем, что он присоединится ко вселенной Уика. Он станет невероятным дополнением к „Балерине“», — прокомментировала Ли.

«Балерина» станет уже вторым спин-оффом кинофраншизы о Джоне Уике. Также к релизу готовится приквел-сериал «Континенталь», в центре которого окажется знаменитый отель и его менеджер Уинстон.

Когда фильм с де Армас выйдет на экраны, пока неизвестно. «Джон Уик-4» же появится в кинотеатрах 24 марта. В нем, помимо Ривза, можно будет увидеть Лоренса Фишберна, Донни Йена, Шамира Андерсона, Билла Скарсгорда, Рину Саваяму, Хироюки Санаду, Скотта Эдкинса и Клэнси Брауна.

расскажите друзьям
люди
Киану РивзАнджелика ХьюстонИэн МакшейнЛен УайзманЛоренс ФишбернБилл СкарсгордСкотт ЭдкинсКлэнси Браун
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»