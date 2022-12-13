Американский актер Норман Ридус, известный по сериалу «Ходячие мертвецы» и игру Death Stranding, снимется в фильме «Балерина» — спин-оффе кинофраншизы «Джон Уик». Об этом сообщил Deadline.
Ридус присоединится к Ане де Армас, Анджелике Хьюстон, Иэну МакШейну, Лэнсу Реддику, Каталине Сандино Морено и Киану Ривзу — об их участии в проекте стало известно ранее. Режиссером картины выступит Лен Уайзман («Другой мир»).
Съемки ленты уже стартовали в Праге. Ими занимается киностудия Lionsgate в лице Брейди Фудзикавы и Челси Кудзавы. Сценарий фильма написал Шей Хаттен, а продюсерами спин-оффа выступили Безил Иваник, Эрика Ли и Чад Стахелски.
«Мы большие поклонники Нормана, и мы уверены, что фанаты будут так же взволнованы, как и мы, тем, что он присоединится ко вселенной Уика. Он станет невероятным дополнением к „Балерине“», — прокомментировала Ли.
«Балерина» станет уже вторым спин-оффом кинофраншизы о Джоне Уике. Также к релизу готовится приквел-сериал «Континенталь», в центре которого окажется знаменитый отель и его менеджер Уинстон.
Когда фильм с де Армас выйдет на экраны, пока неизвестно. «Джон Уик-4» же появится в кинотеатрах 24 марта. В нем, помимо Ривза, можно будет увидеть Лоренса Фишберна, Донни Йена, Шамира Андерсона, Билла Скарсгорда, Рину Саваяму, Хироюки Санаду, Скотта Эдкинса и Клэнси Брауна.