Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Джинни и Джорджии»

На ютюб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер второго сезона сериала «Джинни и Джорджия». Он выйдет на платформе 5 января.
Шоу продолжит рассказывать историю эффектной матери-одиночки с мрачным прошлым и ее свободолюбивой дочери-подростка. «Я наконец понимаю, почему Джорджия всегда убегает», — заявляет в ролике девочка.
В новых сериях Джинни попытается начать следующую главу в своей жизни, в то время как ее мать будет планировать свадьбу. Джорджия захочет наладить успешную жизнь, в которой у нее будут карьера и друзья, но это окажется сложнее, чем кажется.
Судя по трейлеру, Джорджия проявит свою опасную натуру и, возможно, даже окажется вновь замешана в каком‑то преступлении. Ее дочь же влюбится в проблемного парня, который опасается «все испортить».
Джинни и Джорджии предстоит выстраивать отношения друг с другом, а также пытаться просто быть счастливыми, оставив прошлое позади. Помочь в этом им попытаются новые друзья, возлюбленные и бывший муж Джорджии.