Девушки, облившие кремом копию картины Бэнкси в Петербурге, согласились оплатить ущерб

Девушки, облившие кремом копию картины британского художника Бэнкси «Венера» (англ. — «Venus») на выставке в петербургском культурном пространстве «Севкабель Порт», согласились оплатить ущерб. Об этом пишет «Газета.ru».
Соорганизатор выставки Мила Кюри заявила: «Мы их [участниц акции] отвели в служебное помещение, там уже начали разговаривать. Разговор был таков, что мы либо сейчас решаем все мирным путем, они возмещают нам убытки, которые мы несем за реставрацию картины, либо вызываем правоохранительные органы. <…> И это уже либо административная статья, либо уголовная по факту вандализма. [Девушки] пошли навстречу».
Сумма ущерба устанавливается. О том, как закон регулирует урон, нанесенный не оригиналу, но копии произведения, «Газета.ru» не сообщает.
Реплика полотна Бэнкси была залита кремом сегодня, 13 декабря. Участницы акции скандировали лозунг «Стоп косметика!». Одна из девушек заявила: «Примите себя такими, какие вы есть. Не используйте косметику, она делает вас только хуже».
Оригинал «Венеры» использовался в тотальной инсталляции Бэнкси «Barely Legal» («Почти законно»). Художник показал ее в 2006 году на территории одного из лос-анджелесских промышленных складов.