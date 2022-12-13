Девушки, облившие кремом копию картины Бэнкси в Петербурге, согласились оплатить ущерб

Соорганизатор выставки Мила Кюри заявила: «Мы их [участниц акции] отвели в служебное помещение, там уже начали разговаривать. Разговор был таков, что мы либо сейчас решаем все мирным путем, они возмещают нам убытки, которые мы несем за реставрацию картины, либо вызываем правоохранительные органы. <…> И это уже либо административная статья, либо уголовная по факту вандализма. [Девушки] пошли навстречу».